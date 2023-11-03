رئيس الدولة يرفع علم الإمارات في قصر الحصن

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، علم الدولة في أبوظبي احتفاء بـ "يوم العلم" الذي يوافق يوم الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

ورافق مراسم رفع العلم ــ التي جرت في قصر الحصن ــ عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، بحضور رائد الفضاء سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وتهدف هذه المناسبة الوطنية إلى التعبير عن الاعتزاز براية الفخر والعز والوحدة بجانب الولاء والانتماء إلى هذا الوطن الغالي.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : " في يوم العلم نرفع، بكل فخر واعتزاز، علم الدولة في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثله من معاني العزة والمجد والشموخ ".

وأضاف سموه : " بإذن الله تعالى وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز ".

وتأتي مشاركة سلطان النيادي في الحدث تجسيداً لاحتفاء الدولة وقيادتها بدور أبناء الوطن في رحلته نحو التقدم والطموح المستمر. ويعد "قصر الحصن" أعرق بناء تاريخي في العاصمة أبوظبي، وهو شاهد على مراحل تطورها على مدى تاريخها.