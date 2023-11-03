الامارات | منصور بن محمد: " عَلَمُ الإمارات رمزٌ شامخٌ لوحدتنا وعزتنا ورفعة وطننا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 نوفمبر 2023

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن "يوم العَلَم" هو يوم الوفاء لمسيرة الاتحاد، والوحدة الممتدة نحو نصف قرن من الزمان تحت راية واحدة يلتف حولها أبناء الإمارات، ومناسبة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة التي تربط الانتماء بالعمل والإنجاز لإعلاء راية الدولة والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.

وقال سموه: "العَلم هو الوجهة التي ترتفع له أنظارنا تطالعه وهو يعلو خفاقاً في عنان السماء.. إذ نحتفل اليوم بمناسبة وطنية غالية على قلوب شعب الإمارات، نجدد فيها مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي جعلت هذه الراية ترفرف عالياً ويقف كل من يعيش على أرض الإمارات تحت ظله بسعادة".

وأضاف سموه "عَلَمنا هو رمز وحدتنا وعزتنا وفخرنا نرفعه عالياً ليبقى هذا الوطن منارة لكل تقدم ورخاء وازدهار، داعين الله عز وجل أن يحفظ الأمن والأمان على دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، لتتابع دولتنا نجاحاتها وتقدمها بإنجازات نوعية تبنّي نموذجاً تنموياً فريداً يضع الإنسان ورفعته في مقدمة الأولويات".

وقال سموه: "مع احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تكرس دولة الإمارات مكانتها في تعزيز فرص التقدم والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، منذُ عهد الآباء المؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وعلى النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون، تتقدم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو الوصول إلى أعلى مستويات التقدم والازدهار".

واختتم سموه بقوله: "راية واحدة وهدف واحد يجمع أبناء وبنات شعبنا، وهو خدمة وطنٍ غالٍ أصبح قدوة في البذل والعطاء ونشر أسباب الخير والأمل والتفاؤل بين الناس في شتى أرجاء العالم".