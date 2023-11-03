مكتوم بن محمد: الولاء والانتماء ووحدة الصف قيم تأسست عليها الإمارات ويعلو بها عَلَمُها رمزاً لرفعتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية تتجلى فيها القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتجسد معها معاني الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

وقدّم سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات وشعب دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً سموه أن يوم العَلَم فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من أجل رفعة الإمارات والمساهمة الفاعلة في بناء نهضتها والحفاظ على مكانتها.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في احتفالية "يوم العَلَم" في منطقة الشندغة في دبي، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، حيث قام سموه برفع عَلَم الدولة، تلبية للدعوة التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2012 بتخصيص يوم الثالث من نوفمبر من كل عام للاحتفاء بعَلَم دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "في يوم العَلَم، نقف جميعاً صفاً واحداً خلف راية الوطن التي وصلت بطموحات أبنائه إلى الفضاء، عاقدين العزم على مواصلة ما بدأه الآباء والأجداد المؤسسون، نستلهم منهم روح التحدي والعزيمة لمواصلة المسيرة المباركة للاتحاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات بسواعد شباب الإمارات، تحت قيادة واحدة وعَلَم واحد، متطلعين معاً نحو مستقبل مزدهر تنعم فيه الأجيال القادمة بمزيد من أسباب الرقي والعزة والكرامة ".

وأضاف سموه: "في كل يوم يرفرف فيه علم دولة الإمارات عالياً على ربوعها كافة، يُشكّل رمزاً لطموحات أبنائها، ودليلاً على الإرادة والعزيمة لاستكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت والرؤى والهدف، ليظل علم الإمارات رمزاً للمحبة والوئام، وعنواناً للخير والسلام، وباعثا على الأمل أينما حلّ في ربوع الأرض كافة ".

وأشار سموه، خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "وطني الإمارات"، إلى أن عَلَم الإمارات طالما توّج إنجازات غير مسبوقة لدولة الإمارات ضمن مختلف ميادين العمل كافة، منوهاً سموه بما تشهده الإمارات من نهضة شاملة تصدّرت من خلالها مؤشرات التنافسية العالمية ومقاييس الأداء والجودة الحكومية، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة ضمن العديد من المجالات، موضحاً أن كل ذلك ما كان ليتحقق من دون رؤية واضحة لقيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل تقدم وطنها وإسعاد شعبها.وأكد سمو النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن عَلَم الإمارات سيظل رمزاً شامخاً لوحدة دولة الإمارات وقوتها وعزتها، وتلاحم شعبها واصطفافه خلف قيادته، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يديم على وطننا الغالي وشعبه الوفي مقومات الاستقرار والخير والرفعة، وصولاً إلى مستويات أرفع من الرخاء والتقدم والازدهار.حضر فعالية رفع عَلَم الدولة في منطقة الشندغة في دبي، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.





