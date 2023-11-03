الشيخة فاطمة: يوم العلم مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء للوطن والقيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن بالغ فخرها واعتزازها بمناسبة يوم العلم، التي نستحضر من خلالها أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى إماراتنا الغالية وقيادتها الحكيمة، سائلة المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً الخير والرفعة والازدهار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقالت سموها: "في يوم العلم نرفع راية الوطن ونلتف جميعاً حول ساريته الشامخة، التي تلوح في سماء المجد والعزة والرفعة والريادة، مجددة مشاعر الفخر بتاريخنا العريق وإرثنا الحضاري والإنساني الكبير، الذي وضع دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي أمضى حياته في خدمة شعبه ووطنه، وأدى الأمانة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بكل تفان وإخلاص، لتواصل القيادة الرشيدة بخطى حكيمة ورؤية مستنيرة السير على دروب التنمية الشاملة المستدامة، مرتكزة على نهجنا الأصيل القائم على التسامح والاعتدال والعدل والمحبة والعطاء.. حفظ الله دولتنا قيادةً وشعباً، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".