المجلس الوطني الاتحادي يحتفل بيوم العلم

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بيوم العلم، وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برفع علم الدولة فوق المقر الرئيسي للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي احتفاءً بيوم العلم للتعبير عن أسمى معاني الولاء والانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة..وذلك بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات وموظفي الأمانة العامة.

وقال معالي صقر غباش: في هذا اليوم الوطني، نجدد باسمنا وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الولاء لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد معاليه إنه عندما نحرصُ جميعاً على أنْ نرفعَ العلم شامخاً ليرفرف في كل ساحةٍ من ساحات الوطن، إنما نرفعُ معه كلَّ القيم والمعاني الجميلة التي تربطُ بين وطن يُعطي بلا حدود، وبين قيادةٍ نذرت نفسها لهذا الوطن حُباً وإخلاصاً، وبين شعب يحملُ بين جوانبه كل معاني الوفاء للوطنِ وللقيادةِ في تلاحمٍ وتضافر نحو مستقبلٍ واعدٍ بمشيئة الله.