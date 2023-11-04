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الامارات | آسيوي يختلس 620 ألف درهم

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إعداد: محمد فودة [email protected] 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح، موظفاً آسيوياً بتهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلّمة إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحب الحق، إذ استولى على مبلغ 620 ألف درهم نقداً، وشيك بـ135 ألف درهم من شخص آسيوي آخر سلّمها إليه على سبيل الوكالة.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بحبس المتهم شهراً وتغريمه 755 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

من جهته طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضت الطعن، وأيدت الحكم الابتدائي بإدانته، لكن عدّلت الحكم لتلغي ما قُضي به من تغريم المتهم مبلغ الشيك، وتغريمه 620 ألف درهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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