الامارات | ولي عهد الشارقة: علم الدولة رمز لوحدة الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبةً وطنية عزيزة يحتفي خلالها شعب الإمارات في كل عام بما تحمله راية الدولة من معانٍ وقيم، ويؤكدون عملهم الدائم على رفعته والوصول به إلى أعلى المنجزات التي تطمح لها القيادة.

جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس في جزيرة العلم، مراسم رفع علم دولة الإمارات ضمن فعاليات يوم العلم الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر.

وقال سموه: «إن علم الإمارات ظل طيلة مسيرة الدولة في أرفع المستويات والمحافل التي شاركت بها الدولة ليعكس طموحها العالي وشموخ شعبها، والمواقف المشرفة للقيادة، ويمثل علم الدولة رمزاً سامياً يعبر عن وحدة الاتحاد، والأسس الرصينة التي تقوم عليها الدولة».

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي «إن يوم العلم مناسبة وطنية خالصة تتجلى فيها معاني الفخر والاعتزاز بالوطن، من كل أفراد المجتمع، مقدمين فيه التقدير والامتنان إلى القيادة التي لا تألو جهداً في سبيل رفع راية الوطن، على خطى القادة المؤسسين الذين عملوا لتكون هذه الراية شامخة في كل المحافل».

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة عند الساعة الـ10 صباح أمس، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات، حيث ارتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم.