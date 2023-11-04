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الامارات | هيئات ودوائر حكومة دبي تحتفي بـ «يوم العَلم»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت هيئات ودوائر حكومة دبي بمناسبة يوم العَلم، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع علم دولة الإمارات يوم الثالث من نوفمبر في الوزارات والمؤسسات بشكل موحّد، تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة، وترسيخاً لقيم الوحدة الوطنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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