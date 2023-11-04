الامارات | ولي عهد أم القيوين: علم الإمارات رمز السلام والأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، صباح اليوم علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين وذلك بمناسبة يوم العلم.

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً نجدد فيها عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة، «يجسد هذا اليوم منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها الجميع، من ولاء وانتماء وفخر واعتزاز واستعداد للتضحية من أجل الوطن بكل غالٍ ونفيس، فحينما يشارك الجميع أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء، مواطنين ومقيمين، في فعاليات هذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، فإنما يؤكدون أن هذا الوطن بكامل فئاته تظلهم راية واحدة ويجمعهم هدف واحد وهو خدمة الوطن ورفعة رايته على الدوام».

وأضاف سموه أن علم الإمارات هو رمز السلام والأمان والفرح والسعادة التي يعيشها جميع المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة، ويشكل يوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات في جميع المجالات.

وأشار سموه إلى أن الاحتفال بـ«يوم العلم» رسالة إلى العالم أجمع وترجمة حقيقية لمعنى التلاحم الذي تجتمع فيه المشاعر الوطنية لتلتف حول علم الإمارات رمز الوحدة والعروبة والانتماء، التي أرسى قواعدها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسون، طيب الله ثراهم.