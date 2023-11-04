الامارات | محمد الشرقي: يوم العلَم ترسيخ لرمز سيادة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم العلَم احتفاءٌ بإنجازات دولة الإمارات الرائدة في جميع القطاعات، واعتزازٌ متواصلٌ لتجسيد معاني الانتماء للوطن والولاء للأرض، وترسيخٌ لرمز سيادة دولة الإمارات والاعتزاز بهويتها.

جاء ذلك خلال رفع سموّه علم الدولة في ساحة العلَم في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العلَم، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي.

وأكّد سموّه أن يوم العلَم مناسبةٌ وطنيةٌ عظيمة للاعتزاز بالوحدة والتلاحم الوطني تحت رايةِ العزّة والمجد، وتجديد ذكرى الآباء المؤسسين الذين وضعوا حجر أساس اتحاد إماراتنا المتين، لتظل رايتُه خفاقةً بالعزّ والأمجاد والمكانة العالية على امتداد التاريخ، ونهجاً مستمراً على قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأضاف سموّه: «إنّ الثالث من نوفمبر في كلّ عام، تأكيد على التفافنا حول راية الاتحاد، وعلى مواصلة مسيرة الطّموحات التي تتحقّق واقعاً في الإمارات، وتُسطّر في سجلات تاريخها المشرّف، تحت ظلّ العلَم الخفّاق في سماء الحاضر والمستقبل، وامتداداً لجذوره الضاربة في أعماق أرضنا الطيبة، ومنابتها الأصيلة».