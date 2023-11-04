الامارات | عمار النعيمي: الثالث من نوفمبر علامة مضيئة في تاريخنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح أمس، برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بجانب متحف مصفوت في عجمان حيث تم عزف تحية العلم أثناء رفعه والسلام الوطني.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم، إننا اليوم نرفع راية فخرنا ورمز هويتنا والذي يُجسّد وحدتنا ويُرسّخ معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته والوفاء للمؤسسين. وأضاف سموه إننا نستذكر في هذا اليوم ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون، رحمهم الله جميعاً، من إرث حضاري فريد وترسيخ قيمة الإنسان وبنائه وتسليحه بالعلم والمعرفة والقيم الإماراتية الأصيلة، ودولة يشار إليها بالبنان ومسيرة مباركة حافلة بإنجازات ريادية وعلامات مضيئة.

وأشار سموه إلى أن احتفالنا برفع علم الإمارات هو احتفال بمسيرة وطن حقق إنجازات رائدة ومشهودة وأصبح القدوة والنموذج والمثال، والملهم لكل الدول والشعوب، وذلك بهمة وعزم وإخلاص وعطاء وبذل أبناء زايد.

وأكد سموه أن الثالث من نوفمبر سيظل علامة مضيئة في تاريخنا ومناسبة لاستمرار المسيرة المباركة وتجديد الولاء لقيادتنا ببذل الغالي والنفيس ليظل علم دولتنا رمزاً عالمياً للتميز والتقدم والتفرد والشموخ، يُعبّر عن البيت المُتوحد وعن اتحادنا الراسخ والمتجذر في قلوبنا ونفوسنا جميعاً.

وتحظى منطقة مصفوت بتاريخ عريق، وهي غنية بالمواقع التاريخية والأثرية المهمة، مثل متحف «مصفوت»، الذي يعد شاهداً على تاريخ المدينة عبر رحلة زمنية تمتد منذ 5000 عام، و«قلعة» مصفوت، الواقعة أعلى قمة جبلية مرتفعة، ويعود تاريخها إلى القرن الـ19، ومسجد بن سلطان، الذي تم بناؤه في عام 1815.