الامارات | 6000 علم تشكل صورة محمد بن راشد وحمدان ومكتوم وأحمد بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى إعلام دبي، بـ«يوم العَلَم» في «حديقة الأعلام»، التي ينظمها سنوياً «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بـ«يوم العَلَم» في الثالث من نوفمبر من كل عام، ضمن التقليد السنوي الذي أقرّه سموه تقديراً لعَلَم الإمارات.

وتشمل النسخة العاشرة من «حديقة الأعلام»، التي ينظمها «براند دبي» والمُقامة هذا العام على الشاطئ المقابل لحديقة أم سقيم، 6000 عَلَم، تم ترتيبها بدقة لتكوّن مُجتمعة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك تعبيراً عما يحمله شعب دولة الإمارات وأهل دبي من حب وتقدير للقيادة في دبي، ولما تقدمه للوطن من عطاء لا ينقطع وجهود هدفها ضمان مقومات السعادة لكل من يعيش على أرض دبي أو يقصدها ضيفاً مُكرماً.

وأعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المرّي، عن اعتزاز المكتب الإعلامي وبراند دبي بتنظيم هذه الفعالية على مدار نحو عقد كامل، تحولت فيه إلى معلم من معالم الاحتفال بيوم عزيز على نفس كل إماراتي وإماراتية، وهو يوم العَلَم بكل ما يحمله من مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته، التزاماً بالدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون هذا اليوم من كل عام المناسبة التي يلتف فيها الجميع حول عَلَم الدولة لرفعه في توقيت متزامن، تعبيراً عن وحدة أهل الإمارات واصطفافهم وراء رايتهم وقيادتهم الرشيدة في مسيرة النماء والتقدم.

وقالت: «كان إعلام دبي شاهداً على إنجازات تجاوزت بها دولة الإمارات كل التوقعات، وتمكنت، خلال 50 عاماً من قيامها، من أن تقدم للعالم نموذجاً تنموياً فريداً، لم يكن ليتحقق لولا توحد همم وعزيمة أبناء الإمارات والتفافهم حول راية واحدة باتت اليوم رمزاً للقدرة على قهر (المستحيل) الذي حولته قيادتنا إلى كلمة محذوفة من قاموس لغة أهل الإمارات.. هذه اللغة التي لا تعرف سوى الأمل والتفاؤل والإصرار على النجاح والتميز في كل المجالات؛ واليوم يشارك إعلام دبي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تأكيداً على دوره في تأصيل قيم المواطنة والانتماء التي ستظل الحصن الذي يصون لدولة الإمارات رفعتها وازدهارها».

وقالت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي: «تصميم حديقة الأعلام هذا العام هو رسالة شكر وعرفان لقيادة إمارة دبي، وتقدير لرؤيتها التي جعلت من دبي نموذجاً فريداً للتنمية ومركزاً من مراكز صناعة المستقبل، ومقصداً لكل من يملك حلماً كبيراً يسعى إلى تحويله إلى قصة نجاح».

وأضافت: «نفخر بتحوّل حديقة الأعلام إلى فعالية رئيسة على أجندة الاحتفاء بمناسبة غالية وهي يوم العَلَم، بأسلوب مبدع يتناسب مع مكانة دبي بوصفها مركزاً رئيساً للإبداع ومقصد المبدعين من حول العالم، مع استقطاب حديقة الأعلام في هذا الوقت من كل عام أعداداً كبيرة من الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف أنحاء الدولة، وكذلك السياح، حيث يحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية توثيقاً لهذه المناسبة».

جدير بالذكر أن «حديقة الأعلام»، الممتدة بطول 60 متراً وعرض 131 متراً على منطقة الشاطئ مقابل حديقة أم سقيم، ترحب باستقبال الزوار حتى تاريخ 10 يناير 2023. وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود «براند دبي» المستمرة لتعزيز الأماكن العامة في دبي، وخلق تجارب فريدة وجذابة لمجتمع دبي وزوار الإمارة من مختلف دول العالم.