طحنون بن زايد: يوم العَلم مناسبة غالية على قلوبنا تحمل في طيّاتها تاريخ الوطن وإرثه وحاضره

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، إن يوم العَلم هو مناسبة وطنية تحتفي برمز الاتحاد الذي تأسس بعزيمة وإصرار الآباء المؤسسين، وما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل أن يبقى وطننا قوياً شامخاً تحت راية واحدة.

وأضاف سموه، أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا تحمل في طيّاتها تاريخ الوطن وإرثه وحاضره، وتبعث في النفوس معاني الفخر والاعتزاز، إذ آمن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون، بقدرات شعبنا وطموحاته، ووثقوا بالغايات الوطنية التي تخدم أبناء هذا الوطن، وراهنوا على قدراته للوصول إلى المكانة المرموقة التي يستحقها.. واليوم نجني ثمار هذه الغايات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه إن يوم العَلم يجسد قيم التلاحم والتعاضد خلف قيادة دولة الإمارات لتبقى راية الاتحاد خفاقة وشامخة بين الأمم ومصدر عز وفخر.

وأكد سموه، أن علم الإمارات رمز شموخنا وهويتنا الوطنية.. تتوحد لأجله الرؤية والأهداف والطاقات والإمكانات ليرفرف في سماء الوطن عزة وشموخاً في ظل عملنا جميعاً. قيادةً وشعباً للحفاظ على المكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وبناء المستقبل المزدهر.