في يوم العلم.. راية المجد تعانق سماء وطن التسامح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وهم ينظرون بعين الرضا إلى إنجازات عملاقة تتحقق على أرض الوطن، احتفل الإماراتيون أمس بيوم العلم، ووسط فيض من مشاعر الحماسة والفخر شاركت مختلف فئات المجتمع في رفع راية المجد، لترفرف خفاقة في ربوع أرض التسامح.

وجسدت المناسبة الغالية وما صاحبها من فعاليات أسمى معاني الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن المعطاء، وأتاحت الفرصة للمواطنين والمقيمين للتعبير عن حبهم وامتنانهم لـ«إمارات» الخير، واحة التعايش التي تحتضن على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية في نموذج واضح للتعايش وتقبل الآخر.