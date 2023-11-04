طحنون بن محمد: نفخر بإنجازات الوطن ونتطلع لمستقبل مشرق

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، عَلم الدولة في قلعة الجاهلي بمدينة العين بمناسبة «يوم العَلم».

وقدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً المولى، عز وجل، أن يحفظهم، وأن يديم على شعبنا وبلادنا الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد سموه، أن هذه المناسبة تجسدت فيها معاني التكاتف والتلاحم الوطني بين أبناء هذا الوطن الغالي وبين قيادته الرشيدة، وتعبر هذه المناسبة عن فخرنا بما تحقق من إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، وتطلعنا إلى مستقبل مشرق بإذن الله تحت قيادة حكيمة تسعى دائماً إلى إعلاء راية الوطن في جميع المجالات والمحافل الإقليمية والدولية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على حسابه الرسمي بمنصة «أكس» أمس: « يوم العَلم مناسبة جليلة ترتبط براية وطننا ورمز اتحادنا وقوتنا، نستذكر فيها بفخر واعتزاز الآباء المؤسسين ومسيرة البناء والتنمية المتفردة، ونجدد الولاء والعهد على استكمال البذل والعطاء في ظل القيادة الحكيمة تحت راية العز العالية».

حضر مراسم الاحتفال برفع عَلم الدولة، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، وعددٌ من موظفي الديوان.