أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.كما هبت رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام أحياناً في عمق الخليج العربي.ووفقاً للمركز تشهد الدولة حالة جوية في الفترة من السبت 4 إلى الأربعاء 8 نوفمبر 2023، إذ تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبه وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

وأوضح المركز أن الطقس من السبت إلى الأربعاء: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وشملت مناطق هطول الأمطار حتى الآن، الختم، ورزين، والوثبة، والشوامخ وبني ياس والرياض، والعجبان في أبوظبي. والخزنة، وسويحان بالعين.

كما هطلت على الكورنيش والخان، والرقة، وحلوان، والموافجة والبطائح، وطريق خورفكان الذيد، وفلي بالشارقة،

ووادي البيح، وأذن، برأس الخيمة، ومدينة هند، والليسلي، وطريق جبل علي، والهباب، والمرموم بدبي، وطريق الشيخ محمد بن راشد من بني ياس الرياض بأبوظبي.

وفلج المعلا بأم القيوين، والحلاة بالفجيرة، والمنامة بعجمان.