وفد إماراتي يزور واشنطن لتعزيز التعاون بمجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات الذي يزور العاصمة الأميركية واشنطن للقاء عدد من كبار المسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وبحث الفرص في قطاعات التكنولوجية الناشئة المختلفة. كما تركزت اللقاءات حول تعزيز المصالح المشتركة لدولة الإمارات والولايات المتحدة من خلال تطوير استراتيجيات تسهم في دعم آفاق التعاون بين الجانبين.

وبدأت زيارة الوفد الإماراتي، باجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا ومجلس الفضاء الوطني وأعضاء من مجلس الكونغرس الأميركي في "كابيتول هيل". وتضمنت الزيارة اجتماعات مع مؤسسة العلوم الوطنية والأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد سياسة العلوم والتكنولوجيا.

واستضاف عمران شرف مع مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي وسفارة الدولة في العاصمة واشنطن مأدبة عشاء، حضرها مسؤولون حكوميون ومراكز بحثية وعدد من المؤسسات الرائدة من القطاع الخاص ، وتركزت المحادثات حول استكشاف فرص تعميق أواصر التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتأكيد على أهمية التطوير المشترك للكفاءات مع النظراء في الولايات المتحدة.

وأشاد خلال الزيارة، بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في عدة المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وقال عمران شرف:"شارك وفد دولة الإمارات مع نظرائه في الولايات المتحدة رؤيتنا الاستراتيجية التي تسعى إلى إحراز تقدم في مجال التكنولوجيا والعالوم المتقدمة ودبلوماسية الفضاء بين دولتينا. ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات راسخة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الصداقة الوثيقة بين البلدين بما يرسخ التزامنا المتبادل بتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "كانت اللقاءات فرصة لتعزيز المصالح والاهتمامات المشتركة واستعراض مجالات التعاون والعمل المشترك لتحقيق الازدهار الاقتصادي، كما قمنا باستعراض القضايا العالمية الملحة مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والعمل متعدد الأطراف."

ضم وفد الدولة نوف الهاملي، مستشارة العلوم والتكنولوجيا لدى وزارة الخارجية، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين والخبراء في هذا المجال.









