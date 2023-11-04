الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب دخول الأودية أثناء الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى تجنب دخول الأودية وأماكن تجمع الأمطار أثناء تساقط الأمطار وتقلبات الحالة الجوية، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية والانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضحت شرطة أبوظبي عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن عقوبة المخالفة تبلغ 2000 درهم و23 نقطة سوداء، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 6 أيام.