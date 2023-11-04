بلدية منطقة الظفرة تؤكد جاهزيتها لحالات التقلبات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل مراكز التواجد البلدي في مدن منطقة الظفرة استعداداتها لحالات التقلبات الجوية وذلك من خلال توفير الصهاريج ومضخات المياه والمعدات والعمالة المدربة، وجاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة إضافة إلى التأكد من جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الامطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة.

وأهابت بلدية منطقة الظفرة بضرورة الإبلاغ عن حالات الطوارئ بسبب التقلبات الجوية مثل تجمع المياه أو تطاير المواد والأشجار التي قد تعرقل حركة السير والمرور عبر التواصل على رقم الطوارئ 993.

ويكثف الفريق الإعلامي التواصل الميداني الفعال مع فرق الطوارئ ومتابعة حالة التقلبات الجوية وتوعية الجمهور وإبراز دور البلدية واستعداداتها للتعامل مع تقلبات الأحوال الجوية.

وترسل "غرفة الطوارئ واستمرارية الأعمال " التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى جميع فرق الطوارئ والتواصل مع المقاولين العاملين مع البلدية والشركاء الاستراتيجيين إلى جانب التأكيد على جاهزية جميع فرق الطوارئ والمعدات والآليات.