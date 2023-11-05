اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الأرصاد"يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم.

وأوضح الأرصاد، أن جبل جيس (رأس الخيمة) سجل 12.8 درجة مئوية الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا