عمار النعيمي يشيد بالمشاريع التطويرية والتنمية الشاملة في مصفوت

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالمشاريع التطويرية المنجزة في مدينة مصفوت والمشاريع الحالية والمستقبلية والتي يجري العمل على تنفيذها وفقًا للمخطط الحضري للمدينة، الهادف لتطوير المنظور الحضري فيها وتنمية المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مدينة مصفوت واطلاعه على المشاريع التحسينية، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي.

وأوضح سموه أن مصفوت تزخر بالمعالم الطبيعية المميزة وتعد وجهة للباحثين عن التاريخ العريق والأصالة والموروثات الشعبية، وتحظى بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لاحتضانها للمناطق النابضة بالحياة الطبيعية، والمواقع الأثرية.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن «مصفوت تعد إحدى أهم الوجهات السياحية، وعليه ارتأينا تحفيز المشاريع التنموية التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار الأمثل في المنطقة، ووجهنا بضرورة صيانة الأماكن الأثرية وتطويرها مع المحافظة على الأصل القائم».

من جانبه، قدم سيف غدير الكتبي مدير إدارة بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط- عجمان، شرحاً مفصلاً لسموه عن المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الحالي 2023 ومن أهمها المسارات الجبلية والتي منحت الزوار فرصة اكتشاف الطبيعية والمعالم التاريخية وسط بيئة آمنة ومجهزة لرحلة بين الطبيعة، مؤكداً أن المشروع شهد إقبالاً كبيراً من السكان والزوار والسياح والذين حرصوا على التعرف على مكنونات مدينة مصفوت ومعالمها التاريخية.

وأوضح الكتبي لسمو ولي عهد عجمان أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز مشاريع طرق في مصفوت بلغ طولها 18.8 كم، في إطار الحرص على توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة وتعزيز الوصول الأسهل والأسرع والآمن للوجهات المنشودة، إضافة لمشاريع الإنارة خلال العام الحالي، بواقع 13 كم، لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع وتوفير خدمات مثالية للسكان.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على مشاريع الطرق والإنارة في مصفوت والتي ستعكف دائرة البلدية على إنجازها خلال الأعوام الثلاثة القادمة لضمان تغطية كل مناطق مصفوت بطرق مصممة وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية وتزويدها بالإضاءة.

وثمن سموه مشروعي صيانة برج البومة وفلج الورعة، موضحاً أن حكومة عجمان حريصة على النهوض بكل مدن الإمارة ومناطقها وخاصة المناطق التي تتميز بطابع تراثي وبيئي متفرد، مؤكداً أن المشاريع المميزة ستسهم في استقطاب الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد والارتقاء بمنظومة التنمية المستدامة.