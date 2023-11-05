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محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في منصة «إكس» «محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة عبدالله محمد البسطي، وعضوية كل من: عبدالله علي بن زايد الفلاسي نائباً للرئيس، وأحمد خلفان المنصوري، ومحمد عبيد بن غنام، وسيف عمر الدليل، وخليل إبراهيم الجسمي، وحسين ميرزا الصايغ، ومحمد عبدالله التوحيدي، بالإضافة إلى مدير عام المؤسسة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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