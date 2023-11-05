طائرتا مساعدات إماراتية تصلان إلى أم جرس التشادية

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت إلى مدينة أم جرس التشادية طائرتا مساعدات إماراتية تزن 19 طنا من المواد الإغاثية الأساسية والمستلزمات الإيوائية والتعليمية.

تأتي هذه المساعدات الإنسانية الإماراتية بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لإغاثة النازحين السودانيين ودعم المجتمع المحلي في جمهورية تشاد الصديقة وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.

كان في استقبال المساعدات الإنسانية لدى وصولها الفريق الإنساني الإماراتي الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية و الذي يعمل بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في وزارة الخارجية.

شملت المساعدات الإنسانية أجهزة حاسوب ومستلزمات مدرسية من حقائب وقرطاسية لطلبة مدارس أم جرس سيتم توزيعها مع بداية العام الدراسي لدعم القطاع التعليمي في المدينة.

وتضمنت المساعدات كذلك مضخات لاستكمال حفر آبار جديدة تندرج ضمن" برنامج حفر الآبار الجوفية" والذي يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي قرى ومناطق مدينة أم جرس حسب عملية رصد الاحتياجات خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني الإماراتي لهذه القرى والمناطق.

وشملت المساعدات أيضا مضخات مائية لصالح المحطة الرئيسية في مدينة أم جرس ستسهم في توفير الاحتياجات اللازمة من المياه للمدينة، إضافة إلى أكثر من 1500 قطعة ملابس شتوية و500 بطانية ستتوزع على المعوزين لتساعدهم في تجاوز برودة فصل الشتاء، فضلا عن آلات خياطة للمساعدة في توفير متطلبات افتتاح مشغل لتعليم الخياطة لتعزيز دخل الأفراد في المدينة، مع توفير 20 جهاز حاسب آليا "لابتوب" للمساهمة في تعزيز قدرات الأهالي وتعليمهم كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة وزيادة قدراتهم المعرفية لمساعدتهم على إيجاد الوظائف المناسبة لهم علاوة على 930 جهاز إنارة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ستساعد على إنارة الطرق الرئيسية في مدينة أم جرس وأكثر من ألف مصحف سيتم توزيعها عن طريق الفريق الإنساني الإماراتي على مساجد المدينة.