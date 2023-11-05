محمد بن راشد: ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاح

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاح.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام» :«ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنازات يرسّخ ثقتنا في قدرتها على التميز في النجاح.. نشكر الشيخة لبنى القاسمي على جهودها التي تمیزت بها ونهنئها على حصولها على جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين الدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين، كما نبارك للوزارات والمؤسسات الفائزة بالمؤشر ونثمن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تقوده الشيخة منال بنت محمد بن راشد وكافة الجهود الوطنية المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في هذا الملف الحيوي».