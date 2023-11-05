الامارات | شرطة دبي تفاجئ سائقي «سكوتر» ودرّاجات هوائية بـ «وسام البطل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة دبي مبادرة شملت تكريم عدد من سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)، الذين أبدوا التزاماً ملموساً بالقوانين واللوائح المرورية، بمنحهم «وسام بطل السكوتر».

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن المبادرة تأتي في إطار حملة أطلقتها الإدارة لتشجيع السائقين على التزام القوانين والإرشادات، وشكلت فريقاً لمراقبة سلوك هذه الفئة من السائقين، ومن ثم اختيار الفائزين لتكريمهم ومنحهم الوسام وشهادات التقدير، تقديراً لهم على دورهم في التحلي بالمسؤولية على الطريق، والإسهام في خفض مؤشر الوفيات المرورية الناتجة عن هذه السلوكات.

وأضاف أن هناك عدداً من الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اختيار السائقين الملتزمين خلال مدة الحملة، أبرزها التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، والتزام السائقين قوانين السير، وارتداء خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض عاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار في الجهة الخلفية، والتأكد من سلامة أجزاء الدراجة كاملة، بما فيها المكابح.

يذكر أن الاستخدام الخطأ للدرّاجات الكهربائية في دبي تسبب خلال العام الجاري في 32 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، وإصابة 29 بإصابات تفاوتت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، بحسب الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، التي أشارت إلى تسجيل 10 آلاف و31 مخالفة لسائقي هذا النوع من الدراجات خلال الفترة ذاتها.

وأكد المزروعي حرص شرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، بهدف التصدي للظواهر والسلوكات الخطأ، والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية، لافتاً إلى أنه في ظل اهتمام كثير من أفراد المجتمع بوسائل التنقل الحديثة مثل «السكوتر الكهربائي» من الضروري اتخاذ الحيطة والحذر أثناء استخدامها، سواء بالقيادة في المسارات المخصصة لذلك، أو التزام اشتراطات الأمن والسلامة، إذ إن مخالفة قانون السير المرتبطة بهذه السلوكات تؤدي إلى حوادث قاتلة، سواء لسائقي هذه الوسائل أو غيرهم من مستخدمي الطريق.

• الاستخدام الخطأ للدرّاجات الكهربائية في دبي تسبب خلال العام الجاري في 32 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص.