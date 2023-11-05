الامارات | محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ 18 لـ «الوطني» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، حيث تبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقر المجلس بأبوظبي، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سمو أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.

وينتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بعد ذلك، إلى قاعة زايد، حيث يتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 بالنطق السامي.

ثم تتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، ويلقي رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتقاط الصورة الجماعية لأعضاء المجلس مع سموه.

وتبدأ أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس، ويؤدي أعضاء المجلس بعد ذلك اليمين الدستورية وفقاً للمادة «73» من الدستور، التي تنصّ على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق».

بعد ذلك، يتم انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكوّن من النائبين الأول والثاني والمراقبين.