الامارات | 1463 منحة أرض معروضة للتبادل بين المواطنين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت خدمة تبادل المنح الإسكانية، الخدمة الرقمية المشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك عبر منصة «إماراتي»، وضمن تطبيق «دبي الآن» عرض 1463 منحة أرض للتبادل بين المواطنين في دبي، منذ إطلاق الخدمة في 18 يوليو حتى 25 أكتوبر الماضي.

وتحظى منصة «إماراتي»، ضمن تطبيق «دبي الآن»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، كإحدى مبادرات اللجنة، في فبراير الماضي، بإقبال كبير من المواطنين، لاسيما بعد إطلاق هيئة دبي الرقمية خدمات المرحلة الثانية من المنصة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، حيث وفرت لهم منصة موحدة وشاملة تلبي احتياجاتهم من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان.

واستفاد من خدمة تبادل المنح الإسكانية 136 أسرة إماراتية من دبي، حيث بلغ عدد الطلبات المكتملة في الفترة من 18 يوليو الماضي حتى 25 أكتوبر الجاري 68 طلباً، توزعت على المناطق الآتية: منطقة اليلايس، ومنطقة العوير الأولى، ومدينة هند الثالثة والرابعة، ومنطقة ند حصة، ووادي العمردي، ومنطقة مشرف، والورقاء الثالثة والرابعة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة «تبادل المنح» والمتاحة أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية فـي إمارة دبي، من خلال منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن»، الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية من أجل التحقق من الهوية، ودراسة الأراضي التي يرغب أصحابها في تبادلها.

وتتوزّع المنح المعروضة في الخدمة للتبادل، التي تبلغ 1463 منحة، على 23 منطقة في دبي، وهي: اليلايس الخامسة، والعوير الأولى، ومدينة هند الثالثة والرابعة، ووادي العمردي، وند حصة، ووادي الشبك، والخوانيج الأولى والثانية، ومشرف، والورقاء الثانية والثالثة والرابعة، والمزهر الأولى والثالثة، وند الشبا الثالثة والرابعة، والبرشاء جنوب الأولى والثانية، والقوز الأولى، والطوار الثالثة، وعود المطينة الأولى، وند الحمر.

ويبلغ متوسط المدة التي يحتاج إليها المستفيد من خدمة تبادل المنح الإسكانية من أجل الحصول عليها، خمسة أيام عمل حيث بإمكان مستخدميها الدخول إلى تطبيق «دبي الآن» واختيار المنحة المناسبة من قطع الأراضي المعروضة، وإرسال طلب اهتمام إلى صاحب المنحة الأخرى الذي بدوره يتلقى تنبيهاً بالطلب لدراسته، وفي حال رده بالموافقة توقع اتفاقية التبادل بين الطرفين من خلال التوقيع الرقمي عبر الهوية الرقمية، بعد ذلك تدرس جهات الاختصاص الطلب وتعتمده، ثم تأتي مرحلة دفع الرسوم واستلام خرائط الأراضي الجديدة.

وأظهر استطلاع لمؤشر سعادة المتعاملين عن خدمة تبادل المنح الإسكانية أجرته إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمة العملاء في المنطقة، أن 90% من المتعاملين راضون عن الخدمة، حيث يأتي هذا الاستطلاع في إطار حرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، على تقديم خدمات حكومية تلبي تطلعات المواطنين.

وتسعى خدمة تبادل المنح الإسكانية إلى تنظيم تبادل المنح، شريطة ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له مبادلة أرض أو مسكن من ضمن مشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها، وتوفيرها في القناة الرقمية الموحدة لمواطني إمارة دبي.

وتخضع خدمة تبادل المنح الإسكانية لعدد من الضوابط الخاصة التي تنظم هذه العملية، ومنها أن تكون الأراضي السكنية التي سيجري مبادلتها خالية من أية موانع قانونية أو حقوق للآخرين، تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن)، وأن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء، وأن يكون مُقدِم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.

• 68 طلباً مكتملاً لخدمة تبادل المنح الإسكانية.

• 23 منطقة في دبي تتوزّع عليها المنح الإسكانية المعروضة للتبادل.