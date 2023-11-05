الامارات | رئيس الدولة: القوات المسلحة الحارس الأمين لمسيرة الإمارات التنموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، فعاليات النسخة التاسعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 9»، الذي تنظّمه وزارة الدفاع في جزيرة ياس في أبوظبي.

وقدمت القوات المسلحة بمختلف وحداتها وتشكيلاتها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، والأجهزة الأمنية الأخرى، عروضاً حية ضمن سيناريوهات تخيلية لمهام قتالية، أظهرت مدى المهارة والاحترافية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة بمختلف أفرعها ووحداتها الرئيسة، وحرس الرئاسة، وجهاز الشرطة، في أداء المهام الموكلة إليهم في أصعب الظروف، وضمن أكثر المواقف تعقيداً.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة بالجاهزية العالية للقوات المسلحة وقوات الأمن، والمستوى المتقدم لأفرادها ووحداتها، والقدرات المتطورة التي تتمتع بها.

وقال سموه إن القوات المسلحة كانت على مدى العقود الماضية الحارس الأمين لمسيرة دولة الإمارات التنموية، وستظل بإذن الله تعالى رمزاً لمنعة الوطن وعزته.

كما شهد عرض «حصن الاتحاد 9» كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي، وعدد من قيادات وكبار ضباط تشكيلات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجمع من المدعوين والجمهور.

• محمد بن زايد أشاد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة وقوات الأمن والمستوى المتقدم لأفرادها ووحداتها والقدرات المتطورة التي تتمتع بها.