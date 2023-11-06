الامارات | حملة رقابية على الصالونات الرجالية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي تنفيذ حملة رقابية مكثفة، شملت صالونات ومراكز التجميل الرجالية في الإمارة، لتقييم التزام الصالونات متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة، والتأكيد على أهمية التزام معايير تنظيف وتعقيم المعدات واستخدام المنتجات الآمنة.

وتتماشى الحملة التي انطلقت منذ سبتمبر الماضي، مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية، التي تُركز على الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية.

وحققت الحملة نتائج استثنائية، حيث بلغ معدل الالتزام الإجمالي للصالونات الرجالية نحو 90%، ما يُعدّ نتيجةً مباشرة لتنفيذ برامج الرقابة على الصحة والسلامة لمختلف المؤسسات والأنشطة، بما فيها الصالونات الرجالية.

وأدّت زيارات المتابعة الدورية، وورش العمل التوعوية للعاملين في الصالونات أثناء الزيارات التفتيشية إلى تعزيز هذا الالتزام، من خلال شرح معايير الصحة والسلامة التي تتضمن طريقة تعقيم وتطهير الأدوات، وخطورة انتقال الأمراض.

وغطّت الحملة 566 مؤسسة في 47 منطقة. وأكدت البلدية أن الحملة مستمرة، لتغطية جميع مناطق الإمارة التي تضمّ 2965 صالون حلاقة رجالية.