الامارات | رئاسة «COP28» تستضيف اجتماعاً نجح في التوافق على توصيات تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «COP28» على تعزيز التعاون البنّاء، وتضافر وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للمناخ من أجل رفاه البشرية في أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، الذي انعقد في أبوظبي استعداداً لـ«COP28»، ولضمان إسهام الصندوق عند تفعيله في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ودعمها في التعافي من تداعياته.

وأشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر في ختام الاجتماع بالنتائج والتوصيات المهمة التي توصل إليها، لافتاً إلى أن اللجنة الانتقالية نجحت في معالجة التحديات خلال اجتماعها في أبوظبي، وفي إيجاد أرضية مشتركة، وتقديم توصيات واضحة تسهم في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ما يؤكد فاعلية العمل المتعدد الأطراف.

وشدد على ضرورة عمل كل الأطراف على التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق، والوفاء بالتعهدات اللازمة لتمويله خلال «COP28»، مشيراً إلى أن حياة مليارات من البشر وسُبل عيشهم المُهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تبنّي هذه المقترحات في المؤتمر.

وأصدر الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار، الذي عقد في أبوظبي يومي الثالث والرابع من نوفمبر الجاري، توصيات تشمل توفير الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر حاجة إليه، خصوصاً الدول التي تكبدت خسائر وأضراراً نتيجة تداعيات تغير المناخ، على أن تكون مسؤولية الأطراف خلال «COP28» التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق.

ورحّب الجابر بتوصل اللجنة الانتقالية إلى اتفاق في أبوظبي على تحديد توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ما من شأنه تمهيد الطريق لإنجاز اتفاق بشأن الصندوق في دبي خلال «COP28»، مؤكداً على الحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق النتائج المطلوبة في هذا المجال.

وأشاد الجابر أيضاً بالجهود المكثَّفة للجنة الانتقالية ورئيسَيْها المشاركَين مدير إدارة تغير المناخ في وزارة البيئة في فنلندا أوتي هونكاتوكيا، وعضو وفد جنوب إفريقيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ريتشارد شيرمان، والتي أكدت إمكانية تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي من خلال التكاتف وتضافر وتوحيد الجهود.

يعدّ الإعلان عن إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار من الإنجازات الرئيسة لمؤتمر«COP27»، الذي عقد في شرم الشيخ، وكانت رئاسة «COP28» قد وافقت على استضافة الاجتماع الخامس للجنة في أبوظبي بعد انتهاء الجلسات السابقة، دون التوصل إلى توافق على توصيات واضحة.

جدير بالذكر أن «اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار» تم إنشاؤها بعد ختام فعاليات «COP27»، لتقوم بتقديم توصيات تخضع للمراجعة قبل انطلاق «COP28»، تمهيداً لاعتمادها أثناء فعالياته التي تبدأ في دبي خلال أقل من شهر، وسيتم تعميم التوصيات المتفق عليها على الحكومات في أنحاء العالم، قبل انعقاد «COP28»، لضمان تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، وتوفير التمويل اللازم له بعد المؤتمر.