مؤتمر «الإمارات للإفتاء الشرعي» ينطلق غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تنطلق غداً في أبوظبي أعمال «المؤتمر العالمي الثاني» الذي ينظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بعنوان «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة». ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، حيث سيوفر المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.

وقال الدكتور عمر الدرعي، مدير عام المجلس، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: تتضمن أجندة المؤتمر لهذه السنة جملة من المحاور، منها الإفتاء في المستجدات العلمية «نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية»، والتي ستتم مناقشتها في الجلسة الأولى، وسيبحث الحضور خلالها 3 موضوعات مهمة ورئيسة في مفهوم الاستيعاب الشرعي والرؤية الأصولية للمستجدات العلمية، ومعايير الاجتهاد الحضاري في ضوء الاستدامة وجودة الحياة وأثره على الفتوى الشرعية، فضلاً عن أخلاقيات الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية في الفتوى.

وتناقش الجلسة الثانية التي تأتي بعنوان «الفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية»، أيضاً: العديد من القضايا المهمة، مثل: الفضاء، والمناخ ومواكبتها للتطورات، وبما يسهم في تقديم الحلول الشرعية لها، من خلال منهج الاستيعاب الشرعي المبني على التصور والفهم الدقيق والتكييف الفقهي السليم، وصولاً للأحكام الشرعية التي تستوعب الواقع، وتسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية في المجتمعات.

ويندرج تحت هذا المحور 3 موضوعات رئيسة، وهي: المستجدات في المراصد الفلكية، وأثرها في تحديد أوقات العبادات والتصور الفقهي لأداء العبادات في المركبات الفضائية، فضلاً عن المستجدات العلمية في مجال الطاقة المتجددة، ودور الاجتهاد الحضاري في استدامة المناخ.

وتبحث الجلسة الثالثة «موضوع الفتاوى الشرعية في مجال القضايا الطبية واستيعابها للمستجدات العلمية»، حيث يسلط هذا المحور الضوء على المستجدات العلمية في المجال الطبي، وما شهده من تقدم معرفي وتطور تكنولوجي متسارع امتد أثره على جميع مناحي الحياة الإنسانية، مما يستدعي تكاتف الجهود بين المتخصصين علمياً وشرعياً، والعمل على دراسة الموضوعات المستجدة وفق منهجية إفتائية، تستوعب النظر العلمي والشرعي والمقاصدي، لتعزيز القيم الأخلاقية، وترسخ المبادئ العامة، وتساهم في جودة الحياة البشرية.

محاور

وتتضمن الجلسة 3 محاور رئيسة، وهي: الروبوتات المستقلة: تصورات علمية ومقاربات فقهية وقانونية، وزرع الشرائح الذكية في الأجسام البشرية.