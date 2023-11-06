الامارات | للفصل التشريعي الثاني على التوالي.. صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بـ"التزكية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد المجلس الوطني الاتحادي، صباح اليوم، جلسته الإجرائية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، والتي يتم خلالها تشكيل المجلس بانتخاب رئيسه ونائبيه وهيئة المكتب ورؤساء اللجان العامة للمجلس.

وبدأت الجلسة الإجرائية أعمالها برئاسة عضو المجلس د. علي راشد النعيمي، باعتباره أكبر أعضاء المجلس سنّاً، حيث قام الأعضاء بأداء اليمين الدستورية فُرادى، إعمالاً لنص المادة "73" من الدستور والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".

وبعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، تم فتح الباب أمام الأعضاء للترشح على منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والذي لم يتقدّم له سوى عضو المجلس ورئيسه خلال الفصل التشريعي السابق، صقر غباش، ومن ثم تم إعلان فوزه برئاسة المجلس بالتزكية.

وتنص المادة "30 " من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على أن "ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين.