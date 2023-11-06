الامارات | نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2023

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.