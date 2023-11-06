أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت أمطار الخير هطولها على أبوظبي، ومناطق متفرقة في الدولة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى، صباح هذا اليوم 11.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي للدولة، نتيجة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، والتي تستمر حتى الأربعاء.

وشهدت الدولة اليوم طقسا غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحيانا ً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة مع السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع هطولها خلال الأسبوع.

وشهدت الدولة وفقا للمركز الوطني للأرصاد، حالة جوية بدأت من السبت 4 وتستمر إلى الأربعاء 8 نوفمبر 2023، جراء تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبه وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

واوضح المركز أن الطقس سيكون حتى الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، وتكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغباروالأتربة، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وشملت مناطق هطول الأمطار ميناء زايد، وجزيرة السعديات، والسوت، وجسر الشيخ خليفة، والعجبان سويحان، والسمحة، ومدينة الرياض ومدينة شخبوط، وبني ياس، وشمال ابوحريبة في ابوظبي، وطريق الروضة يالعين، والفقع والساد، وعلى طريق العين دبي، ورماح بالعين، كما هطلت على الحلاة، وطريق مسافي دبا ، والطويين، والبصيرة، وشرم، والعقة، بالفجيرة،وعلى خورغكان بالشارقة.