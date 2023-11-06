«موارد الشارقة» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع مجموعة البطحاء يوماً مفتوحاً بمقر قصر الثقافة بالشارقة لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل لسد 23 شاغراً وظيفياً من مختلف التخصصات تدخل ضمن المزايا التي يقدمها البرنامج الحكومي «نافس».

وشهد اليوم المفتوح حضور (71) باحثاً وباحثة عن عمل من حملة الشهادات العلمية المختلفة المسجلين في النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل بالدائرة، حيث أُتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الشواغر المطروحة وتقديم طلباتهم.

وتسعى الدائرة لمواصلة جهودها في كل ما يتعلق بتعزيز التحاق الكوادر الإماراتية بسوق العمل الخاص وتدريب وترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة في القطاع الخاص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم وطموحاتهم.

كما تعمل على زيادة نطاق شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص للعمل بخطوات مدروسة لدعم المبادرات الحكومية في تمكين العناصر الوطنية ضمن وظائف القطاع الخاص.