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محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026

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ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس رؤية سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل".
وأضاف سموه: "أهدافنا واضحة ولدينا خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية، وسيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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