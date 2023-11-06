محمد بن راشد يلتقي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل على هامش افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، وذلك على هامش افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

والتقطت لسموه صورة تذكارية مع أبنائه الأعضاء، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل، إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية من خلال مساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل "وديمة" والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.