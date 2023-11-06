"الداخلية" تنظم جلسة توعوية حول "ثقافة تعامل المواطنين مع الآفات الدخيلة"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسة توعوية في مجلس سالم بن لوتيه العامري بمدينة العين، قدمها كل من المقدم مصطفى محمد الحمادي ولمياء أحمد الزعابي بعنوان "ثقافة تعامل المواطنين مع الآفات الدخيلة"، وذلك بحضور جمع من الأهالي والمهتمين.

وأثنى رئيس المجلس سالم بن لوتيه على الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بتوعية المواطنين وإيجاد الحلول لمشكلاتهم والعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عند أفراد المجتمع في المجالات كافة، مشيداً بجهود الدولة في التصدي للآفات الدخيلة التي تهدد التماسك الأسري والمجتمع.

وتناول المقدم الحمادي في محاضرته ظاهرة الترويج الإلكتروني وكيفية التصدي للرسائل التي تصل من خارج الدولة، مؤكداً ضرورة حماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات.

وشدد الحمادي على التنبه وعدم التجاوب أو التعامل مع الرسائل الواردة من خارج الدولة من أشخاص مجهولين وضرورة الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالأرقام المخصصة لهذه البلاغات.

من جهتها استعرضت الزعابي المعتقدات الشائعة والخاطئة حول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ودور الوالدين في حماية أبنائهم من المواد المخدرة، وطالبت بزيادة الرقابة الأسرية ورفع مستوى الثقافة والوعي لدى الأبناء وجيل الشباب تحديداً. كما استعرضت القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة.

وتخللت المحاضرة مشاركة وتفاعل من قبل الحضور حول ظاهرة الآفات الدخيلة.