رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة الرئيس الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بحثا خلاله الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبة الرئيس الأميركي، أولوية العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة، وحماية أرواحهم، وفق القانون الإنساني الدولي، بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية، وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال إلى ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة، ويجنبها اتساع دائرة العنف، ومزيداً من الأزمات.