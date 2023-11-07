الامارات | اتفاق بين الإمارات والبوسنة والهرسك للإعفاء من التأشيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت دولة الإمارات ودولة البوسنة والهرسك مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة، التي تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية، وتسهيل وتشجيع السفر، وتعزيز التجارة البينية والعلاقات بين شعبي البلدين.

وبموجب المذكرة، يمكن لمواطني دولة الإمارات ومواطني دولة البوسنة والهرسك، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، السفر من دون تأشيرة للسياحة والعمل والزيارات قصيرة الأمد.

ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية إعفاء التأشيرة في تعزيز التبادل الثقافي، وتشجيع النمو الاقتصادي والسياحة بين الدولتين.

وقّع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومن جانب البوسنة والهرسك، وزير الخارجية المدين كوناكوفيتش، بحضور مدير مكتب شؤون وزير الخارجية زلاتان بورزيتش، ومستشارة وزير خارجية البوسنة والهرسك ميريلا بوبالو، حيث أعرب الجانبان عن أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز العلاقات الثنائية.