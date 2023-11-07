الامارات | النيابة العامة للدولة تعرِّف بخطورة جرائم الشائعات الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة حول جرائم الشائعات الإلكترونية في مدينة العين، ضمن سلسلة المحاضرات التثقيفية التي تنظمها النيابة لتثقيف ورفع وعي الجمهور بالقوانين في إمارات الدولة كافة.

وسلّطت المحاضرة التي قدمها رئيس نيابة مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، خالد مبارك المدحاني، الضوء على خطورة الشائعات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وبيان المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات الإلكترونية، والتوعية بعدم تداول أي أخبار غير رسمية من شأنها إثارة الخوف والذعر بين أفراد المجتمع.

وأشار المدحاني إلى ضرورة الوعي بمخاطر الشائعات على سمعة المجتمعات والأفراد، ودور الفرد في دحض الشائعات، وعدم الانسياق في الترويج لها، إما بإذاعتها أو نشرها أو بإعادة تداولها على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.