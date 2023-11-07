الامارات | تراخيص تجارية لمراكز تنمية الطفولة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن تعاونه مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإصدار التراخيص التجارية لمراكز التدريب التي تعمل في مجالات تنمية الطفولة في إمارة أبوظبي.

يأتي ذلك، بهدف تعزيز البرامج التدريبية المتخصصة، ودعم إعداد الكوادر المؤهَّلة في أبوظبي، وتشجيع التميُّز الأكاديمي منذ الصغر.

ودعا الطرفان، المؤسسات المعنية التي تعتزم إضافة نشاط التدريب في مجال الطفولة المبكرة إلى رخصتها، إلى التقدم بطلبها للحصول على شهادة عدم الممانعة من خلال إرسال الطلب مصحوباً بخطة التدريب والمحتوى الفني ومعلومات المدربين عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

كما دعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إلى التواصل معها للحصول على الموارد المعرفية المهمة التي يمكن تضمينها ضمن المواد التدريبية التي سيتم تقديمها للمتدربين.

وقال رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني المهندس علي محمد المرزوقي، إن المبادرة المهمة ترسِّخ استراتيجية المركز في التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، من أجل تحقيق توجيهات القيادة بضرورة تطبيق الآليات والنظم المتطورة اللازمة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصُّصات منذ مرحلة الطفولة التي تمثّل أساس بناء الإنسان القادر على الابتكار والإبداع في جميع المجالات.

ولفت إلى أن إدارة التراخيص والاعتماد في المركز تتولى مسؤولية الرقابة الدورية على أداء مراكز ومعاهد التدريب، للوقوف على مدى التزامها بتحقيق معايير الترخيص والاعتماد، لتواكب مستهدفات دولة الإمارات وخططها ورؤيتها المستقبلية لجميع القطاعات والتخصُّصات التدريبية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة المهندس ثامر القاسمي، إن «الهيئة تسعى بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إلى النهوض ببرامج التدريب والتطوير المهني في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءتها في تطوير مهارات العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة ومقدمي الرعاية، ضمن جهود الهيئة في الاستثمار برأس المال البشري، وصولاً للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين عملية التوظيف وبيئة العمل وعملية استقطاب واستبقاء الموظفين العاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز إمكانية وصول أولياء الأمور ومقدمي الرعاية إلى الموارد والدعم اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة والإيجابية في دعم التنمية الشاملة للطفل».

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تطبيق شروط التراخيص لدى «أبوظبي التقني» عند منح الشهادات بعد التحقق من استيفاء هذه المعاهد والمراكز لجميع المتطلبات الخاصة بالمحتوى العلمي والفني للبرامج التدريبية ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة ومدى ملاءمتها للثقافة والاحتياجات المحلية، وكذلك التحقق من مؤهلات المدربين وكفاءاتهم التدريبية، وفاعلية البرامج في تحقيق أفضل المخرجات.

وأكد أن خدمات الرعاية والتعليم عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة، تسهم في تعزيز مهارات الأطفال اللغوية والاجتماعية والبدنية والثقافية، وتهيئتهم للمستقبل.