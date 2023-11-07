الامارات | حمدان بن زايد: قطار الاتحاد يسهم بفاعلية في استراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، محطة شركة الاتحاد للقطارات للنقل بالسكك الحديدية في مدينة المرفأ، للاطلاع على سير العمليات التشغيلية في منطقة الظفرة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المحطة، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات شادي ملك، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة.

وقال سموه: «لمسنا فوائد الشبكة وتأثيراتها الإيجابية في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في أرجاء منطقة الظفرة كافة، لتكون بدورها مساهماً فاعلاً مع مختلف مناطق الإمارات في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الموارد الاقتصادية، ضمن رؤية القيادة للوصول بدولة الإمارات إلى أعتاب الريادة العالمية، وتحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071)».

ونوّه سموه بالتأثيرات الإيجابية للمشروع في بيئة الأعمال في منطقة الظفرة، والدور الذي يلعبه في تنميتها وتطويرها وتمكين كوادرها الوطنية، وبالتالي تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ودعمه أهداف الإمارات للتنمية المستدامة، من خلال توفير منظومة نقل صديقة للبيئة تغطي مناطق الدولة كافة، وتتميز بالأمان والكفاءة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الزيارة التي رافقه خلالها عدد من أنجال سموه، بتفقد مركز التحكم، حيث اطلع على آليات العمل والأنشطة التشغيلية المتبعة في مسار مشروع «قطار الاتحاد»، الذي ينقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس منذ عام 2016، محققاً سجلاً وإنجازات تشغيلية قياسية.

واستمع سموه إلى عرض تفصيلي حول المزايا التشغيلية والفنية لمحطة المرفأ، ودورها المحوري في تشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، باعتبارها أحد شرايين التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة خلال العقود المقبلة، خصوصاً في المناطق التي تعبرها الشبكة مثل منطقة الظفرة.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عدداً من الكوادر الوطنية التي تشغل مناصب مختلفة في العمليات التشغيلية للشبكة، وأثنى على دورهم الفاعل في عملية التنمية الشاملة في الدولة، والتزامهم الجاد نحو وطنهم لتحقيق رؤى القيادة.

وضمت الكوادر عدداً من خريجي أول دبلوم للسكك الحديدية في الدولة، البرنامج الذي أطلقته الاتحاد للقطارات في عام 2017، بموجب شراكة مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل السكك الحديدية الوطنية وقطاع النقل بالقطارات والسكك الحديدية، حيث يعمل في «الاتحاد للقطارات» الآن أول كابتن قطارات إماراتي وأول كابتن قطارات إماراتية ومراقب حركة القطارات، وغيرها من التخصصات المهمة.

وقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بجولة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، اطلع خلالها على العمليات التشغيلية لقطارات الشحن، حيث أثنى سموه على الجهود التي تبذلها الاتحاد للقطارات لترسيخ منظومة النقل المستدام في الدولة، والخدمات التي تقدمها للمراكز الحضرية في المدن والتجمعات السكانية في المناطق النائية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه بوصول «قطار الاتحاد» إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإنجاز والكفاءة التشغيلية العالية، وتقدم بالشكر إلى العاملين كافة على هذا المشروع الحيوي، وإلى كل المؤسسات الحكومية في منطقة الظفرة، تقديراً لإسهاماتها المهمة في تنفيذ هذه المرحلة من الشبكة التي تجسّد حقبة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة على مستوى الدولة.

وأشاد سموه بجهود شركة الاتحاد للقطارات لاستقطاب الكوادر الإماراتية وتدريبها وتأهيلها، وأعرب عن فخره بالإنجازات التي تتحقق على أيدي أبناء الإمارات في شتى المجالات، مؤكداً سموه أن تمكين الكفاءات والمواهب الوطنية وإعدادها وتأهيلها للمستقبل يتصدّر أولويات القيادة الرشيدة، في إطار مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

فرص تدريب

تحرص شركة الاتحاد للقطارات بشكل مستمر، على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم أبناء الدولة، كما توفر لهم فرص التدريب في المجالات المختلفة، لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتوظيف مهاراتهم ليكونوا مساهمين فاعلين في تحقيق مسيرة الـ50 المقبلة التي أطلقتها القيادة، بهدف إحداث قفزات نوعية في مسيرة الدولة، وضمان التطوير المستمر للبنية التحتية والاقتصاد والرفاه الاجتماعي.