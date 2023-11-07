إطلاق «التحدي الأخضر» لأفكار الشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت «شنايدر إلكتريك»، بالشراكة مع مركز الشباب العربي، مسابقة «تحدي شنايدر إلكتريك الأخضر للشباب» على مستوى الدولة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع طلاب الجامعات بدولة الإمارات على إيجاد حلول مبتكرة لإزالة الكربون من البنية التحتية، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تنظمه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو بدبي. وفي مسعى للمساهمة في معالجة قضايا وتحديات التغيّر المناخي، بادرت شنايدر إلكتريك ومركز الشباب العربي إلى توحيد جهودهما للتواصل والتعاون مع أفضل الجامعات في الإمارات لحلول شبابية مبتكرة لاستدامة البناء في المستقبل، خاصة أن الشباب يشكل طليعة العمل المناخي وجهود الاستدامة والاهتمام بالبيئة. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعرب نحو 70% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً على مستوى العالم عن قلقهم بشأن التغيرات المناخية.

ويتيح «تحدي شنايدر إلكتريك الأخضر للشباب» للطلاب فرصة تطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة للحدّ من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع البناء والإنشاءات، فيما سيحصل الفريق الفائز على جائزة نقدية مع فرصة تدريب حصرية في مكتب شنايدر إلكتريك في واحة دبي للسيليكون.

وقال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «سعداء بالتعاون مع شنايدر إلكتريك لتمكين الشباب من المساهمة بشكل فاعل في جهود التنمية المستدامة، وكلّنا ثقة بأن هذه الشراكة سيكون لها دور بالغ الأهمية في دعم وتعزيز المسارات المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وطموحنا أن نكون قوة دافعة نحو التحوّل الإيجابي وتمكين جيل جديد من روّاد البيئة الشباب لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».

وسيتم تقييم الطلبات المشاركة بناءً على ست ركائز أساسية، تشمل الابتكار والإبداع، والأثر البيئي، والجدوى وقابلية التوسع، وإمكانية التنفيذ، والتواصل والعرض، والتعاون متعدد التخصصات. وكليات مقرها دولة الإمارات. يذكر أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة هو 12 نوفمبر المقبل، على أن يتم اختيار ستة فرق في القائمة المختصرة للتأهل إلى الجولة النهائية، وسيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء. وسيجري الإعلان عن الفريق الفائز في التحدي خلال مؤتمر «COP28»، حيث سيتم عرض المفهوم الفائز خلال فعالية خاصة تقام خلال المؤتمر المناخي العالمي.

تعاون

تأتي المسابقة في إطار التعاون المستمر بين «شنايدر إلكتريك» ومركز الشباب العربي. ففي مايو 2022، وقّع الطرفان اتفاقية للتعاون في مجالات متعددة، تشمل تطوير المهارات والتدريب والتوجيه في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة والتكنولوجيا وتمكين الشباب.