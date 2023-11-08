شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإرشادات السلامة عند الازدحام المروري

ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يتضمن إرشادات مهمة لتعزيز السلامة للسائقين عند الازدحام المروري وذلك من خلال الالتزام بالمسار وتفادي الانتقال المفاجئ بين المسارات وعدم التجاوز من كتف الطريق، والقيادة بسرعة ثابتة والمحافظة على مسافة الأمان المناسبة بين سائق المركبة والمركبات من حوله وتجنب استعمال الهاتف وعدم الانشغال بغير الطريق والمحافظة على الهدوء أثناء القيادة وتفادي الانفعال أو الغضب اثناء الازدحام المروري الشديد وعدم استعمال آلة التنبيه بطريقة مزعجة للغير.