ابوظبي - سيف اليزيد - وقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البحوث والتعليم باعتبارهما من المرتكزات الرئيسية لالتزامه بتأسيس منظومة صحية مستدامة في الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في إطار مبادرات بحثية وتعليمية تستهدف إطلاق طيف واسع من الفرص على غرار المشاريع البحثية وإنشاء مجموعات للبحوث وتطوير برامج إرشادية للطلاب والخريجين الجامعيين.

وأعربت الدكتورة سوسن عبد الرازق الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية دائرة الصحة - أبوظبي لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً متطوراً لعلوم الحياة والابتكار، يحظى بدعم ألمع المواهب وأفضل مشاريع البحث والتكنولوجيا.

وأضافت أنه من خلال الجمع بين إمكانات مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والجامعة، يمكن استكشاف القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجالات البحوث والتعليم سعياً لاستشراف المستقبل الواعد لقطاع الرعايةالصحية.

من جانبه أكد البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالإنابة، أن الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية في منهجية عمل الجامعة، لذلك نعمل على تطوير بحوث الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التشخيص والتوائم الرقمية وصحة الدماغ بالإضافة إلى مساعدة العاملين في القطاع ضمن مجالات تخصصهم في وأضاف أن هذا التعاون يقدم فرصة ثمينة لتعزيز التفاعل ودفع عجلة تطور قطاع الرعاية الصحية بدعم من الذكاء الاصطناعي، مع ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي.