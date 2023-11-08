وزير الزراعة المكسيكي يشيد بدعم منصور بن زايد لمهرجان التمور المكسيكية 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه معالي الدكتور فيكتور فيلالوبوس أرامبولا، وزير الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المهرجان الدولي الثاني للتمور المكسيكية، الذي يسهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المكسيكي فعاليات المهرجان الذي أقيم في مدينة سان لويس ريو كولورادو، ويختتم اليوم.

حضر الافتتاح الدكتور فرانسيسكو ألفونسو دورازو مونتانيو، حاكم ولاية سونورا، وسعادة أحمد المنهالي، سفير الدولة لدى المكسيك، ولويس ألفونسو غارسيا دي ألبا، سفير المكسيك لدى الدولة، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور أرماندو مورينو سوتو، رئيس جامعة ولاية سونورا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك.

وأعرب معالي الدكتور فيكتور فيلالوبوس أرامبولا، عن أمله في أن يكون هذا المهرجان باكورة للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة في المكسيك والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال أحمد المنهالي: إن المهرجان الدولي الثاني للتمور المكسيكية جاء ليؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الوثيق الذي يربط بين قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.

ونوه بالدور الذي قامت به الأمانة العامة للجائزة خلال 16 عاماً من النجاح المتواصل، عبر تنظيم سلسلة من المؤتمرات والمهرجانات الدولية للتمور في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

بدوره، قال الدكتور عبد الوهاب زايد: إن الجائزة حققت نجاحاً ملموساً في تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور فاق عددها 30 مهرجاناً خلال 16 عاماً في كل من الإمارات ومصر والأردن والسودان وموريتانيا والمغرب والمكسيك.

من جهة أخرى، جرت مراسم تكريم الفائزين بمسابقة التمور المكسيكية، وجاءت النتائج على النحو التالي: «أفضل بحث علمي تطبيقي على زراعة نخيل التمر في المكسيك» فاز به م. بلانكا دليلة بيريز بيريز، و«أفضل إنتاج لصنف مجهول في المكسيك» فاز به إرنستو بوباديلا كاباليرو «داتيليرا أزتيكا»، وفاز بأفضل منتج غذائي مصنع من التمور المكسيكية خوان مانويل كازاريس، أما أفضل مزرعة نخيل في المكسيك ففازت به إيفيراردو ألفارو «داتيليرا ديل ديزيرتو»، وبأفضل مشغل «دار تعبئة أو مصنع» للتمور في المكسيك «يدوي أو ميكانيكي» فاز بها خورخي أنايا سييرا.

كما تم تكريم الشخصيات المؤثرة بقطاع نخيل التمر بالمكسيك، وتكريم أفضل ثلاث شخصيات ساهمت في خدمة قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمكسيك، هم: المهندس ناتيفيداد جيمي، والسيدة كينيا ميليسا لوبيز باديلا، والمهندس خوسية جونا مونتيس ليبة.

وتم تكريم الفائزين بمسابقة التصوير الضوئي في المكسيك، وجاءت النتائج على النحو التالي، الفئة الأولى: الفائز بالمركز الأول: ليوناردو فرانسيسكو إسكوبار أوتشوا، والفائز بالمركز الثاني: خيسوس أ. مالاكارا، والفائز بالمركز الثالث: رامون أرماندو لوبيز بيريز.

وفي الفئة الثانية فاز بالمركز الأول: كارمن ج. جودوي، وفاز بالمركز الثاني: إيفيراردو جونزاليس مورينو، والفائز بالمركز الثالث: دانييل سوتو جاليجوس.