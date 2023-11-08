الفريق العلمي لـ«مسبار الأمل» يعقد اجتماعه السنوي مع شركاء المعرفة

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» اجتماعه السنوي في دبي بحضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعات الدولة، وذلك بهدف مشاركة آخر المستجدات حول أجهزة وعلوم وبيانات المهمة، وتعزيز التعاون المشترك.

شارك في الاجتماع، أعضاء الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ الذي يضم أعضاء من دولة الإمارات وشركاء المعرفة الدوليين، وهيئة تدريس بارزين، وطلاب الدكتوراه، والباحثين، والمتدربين من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات، وجامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD)، والجامعة الأميركية في الشارقة، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك (SAASST).

وأُطلق «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، في يوليو 2020، لتكون دولة الإمارات من بين تسع دول تستكشف هذا الكوكب، حيث كشف منذ وصوله إلى مداره حول كوكب المريخ، عن 9 دفعات من البيانات حتى الآن، بلغ حجمها 3.3 تيرابايت عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ عبر مركز البيانات العلمية.

وقدم المسبار، مساهمات كبيرة للمجتمع العلمي الدولي، حيث نشر 19 ورقة علمية وبحثية جديدة في مجلّات علمية عالمية ومرموقة، كما نجح في تحقيق إنجازات تاريخية، والتقط ملاحظات غير مسبوقة لقمر المريخ الأصغر «ديموس» وأنواع جديدة من الشفق القطبي.