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الامارات | محمد بن راشد : نريد أن نرى الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 نوفمبر 2023

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه على منصة "إكس": اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة ..وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادىء الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية … 

نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية... ببنية رقمية قوية... وأنظمة آمنة... وإطار تشريعي مرن... وفكر مستقبلي متجدد ... ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادىء والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد ..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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