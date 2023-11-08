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الامارات | حمدان بن محمد: ماذا يمكن لدولة أن تنجز في 365 يوم؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 نوفمبر 2023

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو تساءل فيه: ماذا يمكن لدولة أن تنجز في 365 يوماً؟


وجاء في الفيديو الذي نشره سموه، على منصة "اكس" أن الإمارات تستضيف العالم أجمع على أرضها، كما تتحدى قواعد الهندسة لتبني أجمل مبنى في العالم، مؤكداً أن الإمارات تحقق نمواً في تجارتها غير النفطية بأكثر من 17 % لتصل إلى 2.2 تريليون درهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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